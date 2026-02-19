Реклама

10:38, 19 февраля 2026

В МИД рассказали о каналах связи НАТО и России

Грушко: Горячая линия связи между РФ и НАТО продолжает существовать
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Анастасия Березина / РИА Новости

Каналы коммуникации между Москвой и Североатлантическим альянсом остаются открытыми. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, передает ТАСС.

«Наш посол в Бельгии уполномочен в случае необходимости поддерживать связь со штаб-квартирой альянса», — сказал Грушко. Он также отметил, что продолжают существовать горячие линии связи между военными ведомствами, которые никто не закрывал.

По словам замглавы МИД, российский посол в Бельгии обладает необходимыми полномочиями для контактов с НАТО в случае возникновения такой необходимости.

Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар рассказал о контактах РФ и НАТО. По его словам, курс НАТО продолжает быть глубоко конфронтационным, усугубляясь «личной русофобией первых лиц международного секретариата».

