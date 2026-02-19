Депутат Делягин разоблачил лицемерие Запада и его сателлитов

Депутат Госдумы Михаил Делягин оценил заявление президента Польши Кароля Навроцкого о намерении превратить республику в ядерное государство. В материале для «Царьграда» он разоблачил лицемерие Запада и его сателлитов.

Ранее Навроцкий заявил, что республика должна обзавестись собственным ядерным оружием. При этом он заверил, что Варшава будет соблюдать международное законодательство. В свою очередь, Делягин привел в пример КНДР, которая обзавелась ядерным оружием, после чего США подогнали к берегам республики три авианосные группы. Однако увидев, что корейцы не собираются уступать, «быстренько слились».

«Тем временем государство Иран всеми силами объясняет, что мы, мол, не хотим атомного оружия, нам оно не нужно. Но его регулярно бомбят (...) Больше всех участвует Израиль, который говорит, что у Ирана теоретически что-то может возникнуть. (...) При этом у Ирана есть очень четкая антиизраильская позиция, но нет ненависти к евреям. Если еврей приносит присягу верности Исламской Республике Иран, никаких проблем у него там нет», — обратил внимание парламентарий.

В Иране проживает гораздо больше евреев, чем в Польше. В связи с этим Делягин задал неудобный вопрос после объявления Навроцкого.

«Даже есть подозрение, что те доли процента еврейского населения, которые живут в Польше, – это просто статистика для того, чтобы еврейские общины могли получать деньги по линии международных еврейских организаций. На самом деле все оттуда бежали. И в Польше расцветает антисемитизм (...) Они открыто говорят: "Да, мы антисемиты". По данным опросов. У меня вопрос: интересно, а Израиль будет бомбить Польшу, если она начнет создавать атомное оружие? Просто в силу этого роста антисемитизма и открытой агрессивности, в которой признаётся не кто-нибудь, а президент Польши», — задался вопросом политик.

Также депутат указал на обтекаемые формулировки польского президента: по мнению Навроцкого, республика находится на грани вооруженного конфликта, в том числе из-за России. При этом Польша направляет граждан в зону украинского конфликта, «совершенно не стесняясь» ненавидеть российских военных.

«То есть Варшава, несмотря на огромное число польских наемников в составе ВСУ (Вооруженных сил Украины — прим. «Ленты.ру»), все еще несколько стеснятся открыто говорить о противостоянии с Москвой, лицемерно сглаживая риторику даже тогда, когда речь идет о планах обеспечить суверенный ядерный арсенал», — заключил он.

