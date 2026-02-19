Реклама

В России высказались о месте проведения новых переговоров с Украиной

Депутат Чепа: Переговоры в Швейцарии удобны для Украины
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Проведение переговоров в Женеве более удобно для европейцев и украинцев, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Так он отреагировал на сообщение о том, что новый раунд переговоров пройдет в Швейцарии.

«Мое мнение в том, что Женева просто удобнее для европейцев. Когда переговоры шли в Абу-Даби, мы помним, что семья шейхов занимала определенную позицию. Швейцария же, наоборот, дистанцировалась от переговорного процесса. Но в коридорах, на приставных стульчиках, сидели европейские лидеры, готовые в любой момент давать советы и рекомендации украинской стороне», — сказал депутат.

Проведение переговоров в Швейцарии, по его оценке, дает возможность европейским политикам консультировать украинскую делегацию, при этом формально не участвуя во встречах.

«Так что и для европейцев, и для украинцев такой вариант намного лучше», — заключил Чепа.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что следующий раунд переговоров состоится в Швейцарии. Политик подчеркнул, что считает важным проведение переговоров именно в Европе, а не других частях света.

