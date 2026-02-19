В РПЦ назвали вырождающийся регион России

В РПЦ заявили о сокращении населения Нижегородской области из-за эгоизма

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий назвал Нижегородскую область вырождающимся регионом России. По его словам, население сокращается из-за желания россиян строить карьеру, пишет NN.RU.

«Можем строить заводы, мосты, парки, благоустраивать общественные территории, но зачем, если наши семьи разрушаются. Мне видится, что сейчас для молодого человека главное не создание семьи, а профессия. У девушки тоже самое, не рождение детей в голове и сердце, а карьера. Мы воспитали в себе эгоизм — мне все должны, я никому ничего не должен», — заявил священнослужитель РПЦ.

Он также выразил мнение, что сегодня в обществе второстепенное становится главным и наоборот. Он предположил, что проблема заключается еще и в том, что люди перебираются из деревень в города и все больше думают о заработке.

Ранее митрополит Екатеринбургский Евгений призвал россиян равняться на «Симпсонов». Он заявил, что мультсериал транслирует на аудиторию идеи традиционных ценностей, демонстрируя дружную многодетную семью.