В сети появился первый трейлер фильма по «Острым козырькам»

Стриминг-сервис Netflix показал первый полноценный трейлер фильма по культовому сериалу «Острые козырьки». Ролик появился на YouTube-канале компании.

Картина, которая получила название «Острые козырьки: Бессмертный человек», выйдет на стриминге 20 марта 2026 года. Сюжет станет прямым продолжением событий сериала, которые теперь развернутся во время Второй мировой войны.

Постановщиком полнометражной ленты выступил Стивен Найт, создатель оригинального проекта. Главную роль сыграла главная звезда сериала Киллиан Мерфи, также в касте значатся Барри Кеоган, Тим Рот и Ребекка Фергюсон.

Известно, что франшиза «Острые козырьки» после выхода фильма расширится еще на два сезона сериала. Но грядущая история развернется в недалеком будущем, в следующем поколении семьи Шелби.

Ранее Киллиан Мерфи признался, что готов будет участвовать в дальнейших съемках в «Острых козырьках», если ему понравится сценарий.