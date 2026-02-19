Реклама

В США заявили о готовности Трампа атаковать Иран

Евгений Силаев
Фото: Sarah Silbiger / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа готова начать наступление на Иран. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на американских чиновников.

По информации издания, Пентагон разворачивает ударные силы на Ближнем Востоке, несмотря на риски потерь в рядах армии и вовлечения США в затяжную войну. Собеседники WP отмечают, что нападение может произойти в ближайшие несколько дней.

Научный сотрудник Даниэль Шапиро в беседе с газетой отметил, что Ирану будет нанесен ощутимый ущерб от совместных американо-израильских ударов, однако иранская армия сможет ответить. «Но это не значит, что все закончится быстро или безболезненно — и у них есть возможность нанести ответный удар», — отметил эксперт.

Ранее издание 19FortyFive заявило, что США могут нанести «обезглавливающий удар» по Ирану — атаку на лидеров и командные пункты, призванную ослабить или уничтожить сложившийся в стране режим, не вызывая при этом масштабных разрушений.

