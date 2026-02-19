В США предрекли «обезглавливающий удар» по Ирану

19FortyFive: США могут нанести обезглавливающий удар по Ирану

США могут нанести «обезглавливающий удар» по Ирану — атаку на лидеров и командные пункты, призванную ослабить или уничтожить сложившийся в стране режим, не вызывая при этом масштабных разрушений, предрекает американское издание 19FortyFive.

«Удар по Ирану, скорее всего, будет быстрым, точным и крайне целенаправленным. Вряд ли потребуется развертывание сухопутных войск или длительная воздушная кампания — любая потенциальная операция будет стремиться быть короткой и решительной», — говорится в публикации.

19FortyFive пишет, что проведение подобной операции обеспечит наличие на Ближнем Востоке двух американских авианосцев, которые способны обеспечить проведение длительной и интенсивной военной кампании.

Ранее издание TWZ отмечало, что возможная предстоящая операция Военно-воздушных сил США в Иране может длиться не дни, а недели, на что указывает объем военной техники, перекачиваемой Вашингтоном на Ближний Восток.