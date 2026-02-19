Реклама

Мир
00:49, 20 февраля 2026

В Вашингтоне объявили ЧС из-за фекалий

Мэр Вашингтона Боузер объявила режим ЧС из-за прорыва канализации у реки Потомак
Марина Совина
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Власти Вашингтона объявили чрезвычайную ситуацию из-за разлива канализации в столичную реку Потомак. Об этом говорится в указе мэра американской столицы Мюриэль Боузер.

Как следует из документа, власти намерены использовать все местные, федеральные и региональные ресурсы для поддержки деятельности округа и обеспечения наилучших условий для его жителей. Кроме того, Боузер запросила помощь у администрации президента США Дональда Трампа. Она попросила обеспечить полное возмещение расходов, которые понес округ Колумбия.

Ранее официальный представитель Белого дома Каролин Левитт предсказала катастрофу в Вашингтоне из-за фекалий. По ее словам, прорыв канализации произошел из-за того, что местная инфраструктура была надолго заброшена и забыта губернатором, на ее состояние не обращали внимания. Кроме того, Дональд Трамп предупреждал о приближении экологической катастрофы и отмечал, что виноват в случившемся именно губернатор штата Мэриленд.

