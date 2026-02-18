Реклама

00:14, 19 февраля 2026Мир

Белый дом предсказал катастрофу в Вашингтоне из-за фекалий

Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт предупредила Вашингтон о грядущей экологической катастрофе из-за разлива канализации в реку Потомак. Предотвратить ее возможно только, если местные власти попросят помощи у президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа. Заявление Левитт опубликовано на сайте Белого дома.

Левитт отметила, что прорыв канализации произошел из-за того, что местная инфраструктура была надолго заброшена и забыта губернатором, на ее состояние не обращали внимания.

«Без помощи федерального правительства это будет экологическая катастрофа. Давайте надеться и молиться, что губернатор (штата Мэриленд Уэс Мур — прим. «Ленты.ру») поступит правильно и попросит вмешаться президента Трампа», — заявила Левитт.

Левитт также добавила, что Трамп и федеральное правительство готовы оперативно принять участие в устранении последствий аварии, но им для этого нужен официальный запрос от городских властей, которого не поступало.

Прорыв канализационной трубы в штате Мэриленд произошел еще 19 января. Тогда более 900 тысяч тонн сточных вод попали в реку Потомак, которая проходит через столичный регион.

Ранее сам Трамп предупреждал о приближении экологической катастрофы и отмечал, что виноват в случившемся именно губернатор штата Мэриленд.

