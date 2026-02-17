Telegram могут полностью заблокировать в России 1 апреля

12:06, 17 февраля 2026Экономика

Трамп предупредил об экологической катастрофе в США

Трамп рассказал о попадании тысяч тонн фекальных вод в реку Потомак в США
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Президент США Дональд Трамп предупредил о масштабной экологической катастрофе в американском столичном регионе в результате попадания тысяч тонн фекальных вод в реку Потомак. Соответствующий пост он опубликовал в своей соцсети Truth Social.

Виновным в случившемся американский лидер назвал губернатора штата Мэриленд, который граничит со столичным округом Колумбия. По словам Трампа, прорыв канализации в соседнем с Вашингтоном штате стал причиной сброса сточных вод в реку Потомак. Президент США добавил, что местные власти не способны адекватно справиться с экологической катастрофой. Он добавил, что поручает федеральным службам принять меры и скоординировать действия в связи с экологической катастрофой. Американский лидер заявил, что не может допустить «превращения реки в самом сердце Вашингтона в зону бедствия» ввиду некомпетентности местного руководства.

Согласно сообщениям американских СМИ, разлив сточных вод, который начался около месяца назад, стал одним из крупнейших в истории США. Местные власти заверяют, что авария не повлияла на качество питьевой воды. Первоначально сообщалось о том, что в реку попало более 900 тысяч тонн канализационных стоков.

Ранее жители Новосибирска пожаловались на многолетний фекальный потоп в одном из районов.

