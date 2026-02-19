Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:50, 19 февраля 2026Бывший СССР

Влияние хода СВО на отношения Запада со странами СНГ объяснили фразой «изоляция России»

Бордачев: Изоляция России и стран СНГ является основной стратегией стран Запада
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Изоляция России объясняет влияние хода специальной военной операции (СВО) на отношения Запада со странами СНГ. С такой оценкой выступил программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев в докладе «Россия и соседи: взаимная ответственность и совместное развитие», опубликованного на сайте клуба.

«Конфликт вокруг Украины трансформировал отношения России и Запада; значительная часть ресурсов российского государства была перенаправлена на достижение победы в военном и экономическом противостоянии», — указано в сообщении.

Отмечается, что система российских внешнеполитических отношений приспособилась к решению этой задачи, одновременно с изменением политики стран Запада в отношении России и ее соседей.

«Основная стратегическая цель [стран Запада] — изоляция России, ухудшение ее внешнеполитического положения на пространстве бывшего СССР, разрушение экономических и военно-политических объединений ЕАЭС (Евразийского экономического союза — прим. «Ленты.ру») и ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности — прим. "Ленты.ру")», — указал Бордачев.

Ранее он заявил, что Средняя Азия может стать источником военных и террористических угроз безопасности России в случае дестабилизации обстановки в регионе. Он подчеркнул, что в настоящий момент вероятность негативных сценариев, включая полноценное развертывание войск НАТО в Средней Азии и прямой вооруженный конфликт с Россией, является небольшой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта личность одобрившего подрыв «Северных потоков» без ведома Зеленского

    В России с 1 марта возьмутся за беременных на федеральном уровне

    Россию захватил суперзаразный штамм ковида

    Еврокомиссия подтвердила прекращение поставок топлива Киеву

    В России заявили о готовности активнее торговать с Мадагаскаром

    Сто известных женщин России раскроют секреты успешной карьеры

    Незаконность повышения тарифов на ЖКХ в России объяснили

    Женщины оценили новый образ Филиппа Киркорова фразой «снова влюбилась»

    Россиянин вернулся из отпуска досрочно из-за операции матери и лишился денег

    В российском регионе разрешили тратить средства маткапитала на покупку электрогенераторов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok