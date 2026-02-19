Влияние хода СВО на отношения Запада со странами СНГ объяснили фразой «изоляция России»

Бордачев: Изоляция России и стран СНГ является основной стратегией стран Запада

Изоляция России объясняет влияние хода специальной военной операции (СВО) на отношения Запада со странами СНГ. С такой оценкой выступил программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев в докладе «Россия и соседи: взаимная ответственность и совместное развитие», опубликованного на сайте клуба.

«Конфликт вокруг Украины трансформировал отношения России и Запада; значительная часть ресурсов российского государства была перенаправлена на достижение победы в военном и экономическом противостоянии», — указано в сообщении.

Отмечается, что система российских внешнеполитических отношений приспособилась к решению этой задачи, одновременно с изменением политики стран Запада в отношении России и ее соседей.

«Основная стратегическая цель [стран Запада] — изоляция России, ухудшение ее внешнеполитического положения на пространстве бывшего СССР, разрушение экономических и военно-политических объединений ЕАЭС (Евразийского экономического союза — прим. «Ленты.ру») и ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности — прим. "Ленты.ру")», — указал Бордачев.

Ранее он заявил, что Средняя Азия может стать источником военных и террористических угроз безопасности России в случае дестабилизации обстановки в регионе. Он подчеркнул, что в настоящий момент вероятность негативных сценариев, включая полноценное развертывание войск НАТО в Средней Азии и прямой вооруженный конфликт с Россией, является небольшой.