18:50, 20 февраля 2026

56-летний Дмитрий Маликов раскрыл секрет молодости фразой «я обычный мужик»

56-летний певец Дмитрий Маликов любит пешие прогулки для сохранения молодости
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Российский певец Дмитрий Маликов раскрыл секрет молодости фразой «я обычный мужик». Интервью с артистом публикует Telegram-канал «Беспощадный пиарщик», насчитывающий 156 тысяч подписчиков.

56-летний исполнитель признался, что мало уделяет внимания силовым тренировкам. По его словам, он больше любит пешие прогулки, футбол и большой теннис. «У меня есть комнатка дома, где есть какие-то тренажеры. Я чуть-чуть там занимаюсь: приседаю, каждый день отжимаюсь. Делаю на пресс упражнения», — рассказал артист.

В то же время Маликов заявил, что ради сохранения моложавой внешности никогда не обращался к косметологам. «Я не очень это все люблю. Я в этом отношении не очень метросексуал. Я обычный мужик», — пояснил он.

Кроме того, певец уточнил, что, помимо косметологических процедур, старается избегать хирургических вмешательств. В беседе с авторами канала он упомянул критику со стороны пользователей сети по поводу его зубов. «Я просто не делал зубы никогда. У меня зубы свои полностью. Я так и не понял — это комплиментарно или критически? Я не знаю, как это исправить и можно ли это исправить. Потому что одни говорят — надо, другие говорят — не надо», — заключил звезда.

В декабре прошлого года актер Олег Меньшиков раскрыл секрет моложавой внешности.

