18:49, 23 декабря 2025

65-летний Олег Меньшиков раскрыл секрет моложавой внешности

65-летний актер Олег Меньшиков использует сыворотки ради моложавой внешности
Мария Винар

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Globallookpress.com

Советский и российский актер театра и кино, режиссер и педагог Олег Меньшиков в интервью с гимнасткой Ляйсан Утяшевой раскрыл секрет моложавой внешности. Соответствующий выпуск кулинарного шоу спортсменки доступен на YouTube.

65-летний артист рассказал, что ухаживает за собой с помощью косметических средств, в частности, использует сыворотки и кремы. Кроме того, он регулярно посещает косметолога. «Я слежу за собой. Я хожу в салон уже лет 15-20. У меня одна и та же косметика. Но больше ничего», — объяснила звезда «Покровских ворот».

Также Меньшиков признался, что уже давно не ужинает и тщательно следит за питанием. «Я не ужинаю. Крайне редко. Потому что перед спектаклем есть как-то не очень, а после спектакля уже 10-11 часов, поздновато. Хот-доги исключены, хотя иногда хочется сосиску с горошком», — заключил он.

В июне певец и шоумен Прохор Шаляпин раскрыл правду о пластике.

