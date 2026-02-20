85-летнего Аль Пачино назвали бездомным из-за внешнего вида на новых фото папарацци

Американский актер, режиссер, сценарист и продюсер Аль Пачино попал в объектив папарацци у киностудии в Лос-Анджелесе и вызвал споры в сети. Фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

85-летнего Пачино запечатлели в темно-синем пальто, черных брюках и кроссовках, оформленных белой подошвой. Кроме того, на нем присутствовали очки с оранжевыми линзами и открывающая уши шапка. В руке знаменитость держал мобильный телефон и проводные наушники.

Читатели портала разделились во мнениях по поводу внешнего вида звезды «Крестного отца». Некоторые из них приняли артиста за бездомного. «Он был таким красавцем в молодости», «Это не может быть он. Это какой-то старик», «Его одежда грязная, как всегда. Посмотрите на его пальто», «Он хорошо выглядит для своих лет», «Все еще люблю его», «Выглядит счастливым», — обсуждали они в комментариях под материалом.

