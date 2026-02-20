В России отреагировали на подготовку взрыва агентом украинских спецслужб к 23 Февраля

Колесник отреагировал на ликвидацию украинского агента фразой «так и надо»

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник прокомментировал ликвидацию агента украинских спецслужб, готовившего диверсию в России. Реакцией он поделился с «Лентой.ру».

Ранее стало известно о ликвидации украинского агента, готовившего взрыв к 23 февраля. Мужчина планировал подорвать в Ставрополе здание государственного фонда поддержки участников специальной военной операции (СВО). Для этого он изготовил взрывчатку, купил комплектующие к ней и успел заложить в тайник. При задержании мужчина оказал вооруженное сопротивление, по нему был открыт ответный огонь.

«Обратите внимание, что это к 23 Февраля, к празднику, и объект сам, касающийся участников СВО. Понятно, откуда все это идет, вся цепочка. Человек должен понимать, что мысль о проведении террористического акта его приведет в могилу достаточно скоро, поэтому прежде, чем что-то сделать, должен подумать, если есть такая возможность. Если человек убежден, что можно запугать население и что-то остановить, общеопасным способом совершая террористические акты, он будет уничтожен на месте. Никто церемониться не будет», — высказался депутат.

До этого в Донецкой народной республике (ДНР) задержали троих подростков, подозреваемых в серии поджогов на объектах транспортной инфраструктуры региона. По данным полиции, их действиями руководил представитель украинских спецслужб. За совершение диверсий они заработали около 300 тысяч рублей.

