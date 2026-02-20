Брак толкнул россиян на один поступок

MR Analytics: Мужчины с семьей покупают квартиру в 2,5 раза чаще

Российские мужчины с семьей в 2,5 раза чаще решаются на покупку квартиры, чем одинокие граждане. Об этом говорится в исследовании MR Analytics, результаты которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты выяснили, какое именно событие побудило респондентов принять решение о сделке. 43 процента купили квартиру после того, как узнали о появлении будущего ребенка, по 21 проценту — после рождения первого ребенка и после рождения второго или более детей. Еще девять процентов решили жилищный вопрос сразу после свадьбы, а шесть процентов — когда появилась финансовая уверенность.

«Таким образом, более половины решений о покупке напрямую связаны с расширением семьи или регистрацией отношений», — отметили авторы опроса.

Ранее инвестор Владимир Виноградов посоветовал россиянам, планирующим купить квартиру в новостройке, перед заключением сделки выяснить точные сроки передачи ключей.