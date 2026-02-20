Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:42, 20 февраля 2026Экономика

Брак толкнул россиян на один поступок

MR Analytics: Мужчины с семьей покупают квартиру в 2,5 раза чаще
Александра Качан (Редактор)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Российские мужчины с семьей в 2,5 раза чаще решаются на покупку квартиры, чем одинокие граждане. Об этом говорится в исследовании MR Analytics, результаты которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты выяснили, какое именно событие побудило респондентов принять решение о сделке. 43 процента купили квартиру после того, как узнали о появлении будущего ребенка, по 21 проценту — после рождения первого ребенка и после рождения второго или более детей. Еще девять процентов решили жилищный вопрос сразу после свадьбы, а шесть процентов — когда появилась финансовая уверенность.

«Таким образом, более половины решений о покупке напрямую связаны с расширением семьи или регистрацией отношений», — отметили авторы опроса.

Ранее инвестор Владимир Виноградов посоветовал россиянам, планирующим купить квартиру в новостройке, перед заключением сделки выяснить точные сроки передачи ключей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сбитый над Украиной российский летчик рассказал об украинском плене

    Трамп уснул, охрана Алиева подралась. Чем запомнилось первое заседание Совета мира

    Россияне накопили чудовищно много денег. Это может сломать экономику

    Двух школьников нашли бездыханными в домике летнего лагеря

    Китай подобрал ненужную Индии российскую нефть

    В России резко упала стоимость ОСАГО

    Район Москвы вошел в пятерку мест на Земле с максимумом выпавших осадков

    Появились подробности об участии спецназовцев в заказных расправах

    Изжога оказалась причиной принимаемого за инфаркт симптома

    Названы природные средства для улучшения сна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok