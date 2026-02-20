Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

11:49, 20 февраля 2026Экономика

Планирующим купить квартиру в новостройке россиянам дали совет

Инвестор Виноградов: При покупке квартиры важно узнать сроки передачи ключей
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

При покупке жилья на первичном рынке важно выяснить точные сроки передачи ключей. Советы россиянам на этот счет дал гендиректор агентства Pro-Vision Communications, инвестор Владимир Виноградов в разговоре с «Газетой.Ru».

«При покупке новостройки часто пропускаются такие важные нюансы, как: условия о составе скидок и доплат за инфраструктуру и сервисы, точные сроки передачи ключей, порядок приемки, ответственность за задержку ввода объекта за счет застройщика, возможность изменения цены застройщиком, условия расторжения договора, размер и порядок оплаты дополнительных расходов (подключение к коммуникациям, согласование перепланировок), штрафы за просрочку сдачи и индексирование либо переплаты», — рассказал Виноградов.

Он уточнил, что покупателям недвижимости в новостройке необходимо проверить в договоре данные по всем этапам ввода дома в эксплуатацию, конкретные даты сдачи и условия досрочного или частичного перехода прав собственности. Помимо этого важно обратить внимание на ответственность застройщика за задержку и компенсацию, фиксированные или плавающие ипотечные ставки, а также возможность изменения условий цены в случае, если произойдет задержка строительства. Виноградов добавил, что анализ вышеперечисленных пунктов помогает оценить реальную стоимость и сроки, а не опираться лишь на маркетинговые материалы.

Россиян научили сдавать в аренду квартиры, купленные с помощью льготной ипотеки.

