Девушка отказалась готовить для своего бойфренда по неожиданной причине

Пользователь Reddit с ником ThrowRA_gfcooking пожаловался другим посетителям на свою девушку, которая после того, как пара съехалась, отказалась готовить еду своему возлюбленному. Автор уточнил при этом, что сам он любит проводить время у плиты.

«Она никогда ничего для меня не готовит. Чаще всего я готовлю ужин на двоих, но, если этого оказывается недостаточно, то она готовит себе сама. Сначала я думал, что, возможно, она просто не обладает кулинарными навыками, но если уж она оказывается у плиты, то у нее получаются отличные блюда», — написал автор.

Решившись на разговор об этом, парень услышал неожиданную причину такого поведения девушки. Она сказала, что просто не любит готовить для других. Бойфренд отметил, что она может просто увеличить порцию, поскольку ему не нужны отдельные блюда, однако девушка заявила, что проблема не в каких-то дополнительных хлопотах, а именно в том, что она не хочет готовить для других.

«Я напомнил ей, что готовлю для нее постоянно, и пригрозил, что перестану это делать, если и она не начнет проводить время на кухне. Она сказала: "Хорошо" и закончила разговор. С тех пор прошла неделя: я готовлю только для себя, что расстраивает меня, поскольку мне нравилось ее баловать. А вот она никак не реагирует, просто готовит пищу для себя по своим любимым рецептам», — заключил автор.

