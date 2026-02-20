Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:00, 20 февраля 2026Ценности

Дочь Джуда Лоу разделась догола для модного бренда

Модель Айрис Лоу снялась в откровенном виде для обувного бренда Timberland
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Iris Law / Jamie Morgan / Timberland / For the Girls

Дочь британского актера Джуда Лоу, модель и блогерша Айрис Лоу снялась в откровенном виде для модного обувного бренда Timberland. Пост опубликован на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

25-летняя наследница актера разделась догола в съемке рекламной кампании марки. Так, на одном размещенном снимке она позировала с ботинками на плече, которые прикрывали ее обнаженную грудь. Для другого фото она надела обувь на ноги, а затем повернулась к камере боком и продемонстрировала тело без трусов и бюстгальтера.

Поклонники оказались в восторге от эффектной съемки знаменитости: «Выглядишь великолепно, детка», «Как всегда горяча», «Икона», «Сумасшедшие фото», «Вдохновляешь».

Ранее сообщалось, что дочь популярной телеведущей Лизы Ринны, модель Амелия Грей Хэмлин приняла участие в откровенной съемке для журнала Perfect.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Польше украинских беженцев лишили льгот, в Чехии недовольны обилием украинской речи. Как меняется отношение Европы к украинцам?

    Дерипаска дал тревожный прогноз о российской экономике

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Петросян осталась без медали на Олипиаде-2026

    Врач оценил утверждение о влиянии каждого полового партнера женщины на будущих детей

    Дочь Джуда Лоу разделась догола для модного бренда

    В Вашингтоне объявили ЧС из-за фекалий

    В Севастополе при атаке БПЛА погиб мирный житель

    В Генштабе ВС России заявили о переходе ВСУ к тактике медийных побед

    Невестка Трампа подтвердила его намерение рассказать правду об инопланетянах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok