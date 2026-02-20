Дочь Джуда Лоу разделась догола для модного бренда

Модель Айрис Лоу снялась в откровенном виде для обувного бренда Timberland

Дочь британского актера Джуда Лоу, модель и блогерша Айрис Лоу снялась в откровенном виде для модного обувного бренда Timberland. Пост опубликован на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

25-летняя наследница актера разделась догола в съемке рекламной кампании марки. Так, на одном размещенном снимке она позировала с ботинками на плече, которые прикрывали ее обнаженную грудь. Для другого фото она надела обувь на ноги, а затем повернулась к камере боком и продемонстрировала тело без трусов и бюстгальтера.

Поклонники оказались в восторге от эффектной съемки знаменитости: «Выглядишь великолепно, детка», «Как всегда горяча», «Икона», «Сумасшедшие фото», «Вдохновляешь».

