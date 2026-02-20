Доля доверяющих Путину россиян изменилась

ФОМ: Путину доверяют 80 процентов россиян

Президенту России Владимиру Путину доверяют 80 процентов граждан, что на два процентных пункта выше, чем неделей ранее. Об этом свидетельствует обновленный рейтинг главы государства, опубликованный на сайте фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Об отсутствии доверия к президенту заявили 12 процентов опрошенных, еще 8 процентов затруднились с ответом на вопрос.

Доля россиян, одобряющих работу Путина в качестве главы государства, осталась на прежнем уровне и составила 80 процентов. Противоположное мнение высказали 8 процентов респондентов, 12 процентов не определились.

Как уточнил ФОМ, опрос проводился с 13 по 15 февраля в 97 населенных пунктах 51 региона России. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6 процента.

Ранее журнал Politico включил Путина в топ-5 самых влиятельных людей в Европе. Составители рейтинга считают, что его действия «вызывают дрожь у европейских лидеров, которые пытаются найти свой путь в мире, где они, возможно, больше не смогут рассчитывать на защиту Вашингтона». В свою очередь, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент России есть и останется одним из самых опытных и мудрых политиков мира.