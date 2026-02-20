Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:55, 20 февраля 2026Россия

Ахматовцы использовали банки энергетиков вместо патронов

Бойцы «Ахмата» использовали банки энергетиков вместо магазинов с патронами
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Kadyrov_95

Убывающие в зону специальной военной операции (СВО) бойцы «Ахмата» использовали банки энергетиков вместо магазинов с патронами. Это следует из видео, которое опубликовал в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.

Судя по опубликованному видео, не менее пяти ахматовцев использовали предназначенные для хранения магазинов карманы разгрузочных жилетов для напитков.

В публикации Кадырова говорится, что экипировкой бойцов «Ахмата» занимались фонд имени Ахмата Кадырова и Российский университет спецназа.

Ранее на видео Кадырова попал ахматовец с шевроном с символикой из аниме «Атака титанов». Кроме аниме-шеврона, у бойца на форме были закреплены крупное деревянное православное распятие и нашивка с надписью «Хорошим я уже был, не понравилось. Не ценят».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о звонке испуганного Байдена Путину

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    Свиней заставили перерабатывать в российском городе

    В Германии захотели изменений на границе с Польшей

    В Германии признали невозможность победы над Россией на поле боя

    Залужный сравнил армию России с Майком Тайсоном

    Сын Кадырова запустил флешмоб

    Водонаева внезапно заговорила о пересадке волос

    Российский тренер ударил воспитанника доской для плавания и силой окунул под воду

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok