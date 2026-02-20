Ахматовцы использовали банки энергетиков вместо патронов

Бойцы «Ахмата» использовали банки энергетиков вместо магазинов с патронами

Убывающие в зону специальной военной операции (СВО) бойцы «Ахмата» использовали банки энергетиков вместо магазинов с патронами. Это следует из видео, которое опубликовал в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.

Судя по опубликованному видео, не менее пяти ахматовцев использовали предназначенные для хранения магазинов карманы разгрузочных жилетов для напитков.

В публикации Кадырова говорится, что экипировкой бойцов «Ахмата» занимались фонд имени Ахмата Кадырова и Российский университет спецназа.

Ранее на видео Кадырова попал ахматовец с шевроном с символикой из аниме «Атака титанов». Кроме аниме-шеврона, у бойца на форме были закреплены крупное деревянное православное распятие и нашивка с надписью «Хорошим я уже был, не понравилось. Не ценят».