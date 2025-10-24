Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:22, 24 октября 2025Россия

Военного с шевроном из «Атаки титанов» сняли на видео в Грозном

Из Грозного в зону СВО отправился военный с шевроном из аниме «Атака титанов»
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Из столицы Чеченской республики, города Грозного, в зону специальной военной операции (СВО) отправился военный с шевроном из аниме «Атака титанов». Бойца сняли на видео, кадры опубликовал глава региона Рамзан Кадыров в Telegram.

На опубликованных Кадыровым кадрах видно бойцов, которые выстроились в несколько шеренг перед посадкой в военно-транспортный самолет — военным предстояло прослушать напутственное слово от соратника главы региона Магомеда Даудова. У одного из молодых военнослужащих с позывным Бледный на плече виден шеврон с логотипом, который встречался на форме входящих в разведывательный корпус персонажей «Атаки титанов».

Материалы по теме:
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
29 августа 2025
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
«Двухсотые поднялись по лестнице в небо» Священники проповедуют о чудесных спасениях на СВО. Что они рассказывают бойцам?
«Двухсотые поднялись по лестнице в небо»Священники проповедуют о чудесных спасениях на СВО. Что они рассказывают бойцам?
10 октября 2025

Кроме аниме-шеврона у бойца Бледного на форме закреплены крупное деревянное православное распятие и нашивка с надписью «Хорошим я уже был, не понравилось. Не ценят».

Ранее сообщалось, что в кабине российского танка на СВО заметили аниме-талисман командира.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    России раскрыли подробности «ошеломляющего ответа» на удары ВСУ вглубь страны. В этом плане может быть ядерный удар по Киеву

    Российскую журналистку объявили в розыск

    Россия впервые нанесла удар ФАБ-500 по ключевому порту Украины

    Риск драматичного падения экспорта российской нефти оценили

    Раскрыта новая схема обмана семей погибших участников СВО

    Появились подробности скандала из-за буддийского мемориала в ДНР

    Карл III помолился с Папой Римским

    Захарова раскрыла попытку Запада сорвать саммит в Будапеште

    Психотерапевт назвала способ остановить навязчивую тещу

    Реконструкцию канала имени Москвы собрались начать в 2026 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости