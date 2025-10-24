Военного с шевроном из «Атаки титанов» сняли на видео в Грозном

Из столицы Чеченской республики, города Грозного, в зону специальной военной операции (СВО) отправился военный с шевроном из аниме «Атака титанов». Бойца сняли на видео, кадры опубликовал глава региона Рамзан Кадыров в Telegram.

На опубликованных Кадыровым кадрах видно бойцов, которые выстроились в несколько шеренг перед посадкой в военно-транспортный самолет — военным предстояло прослушать напутственное слово от соратника главы региона Магомеда Даудова. У одного из молодых военнослужащих с позывным Бледный на плече виден шеврон с логотипом, который встречался на форме входящих в разведывательный корпус персонажей «Атаки титанов».

Кроме аниме-шеврона у бойца Бледного на форме закреплены крупное деревянное православное распятие и нашивка с надписью «Хорошим я уже был, не понравилось. Не ценят».

Ранее сообщалось, что в кабине российского танка на СВО заметили аниме-талисман командира.