Еврокомиссар раскритиковал ВПК ЕС за рост цен вместо производства оружия

Еврокомиссар Кубилюс заявил о срыве поставок и подорожании оружия в ЕС

Военная промышленность Европы вместо наращивания производства поднимает цены и затягивает поставки. С таким заявлением выступил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс на оборонном форуме в Мадриде, передает ТАСС.

«То, что я вижу, вызывает у меня беспокойство. Страны Евросоюза сообщают, что промышленность поднимает цены и откладывает сроки поставок. Потому что производство не наращивается с той же скоростью, с какой выделяются деньги», — сказал Кубилюс.

Он отметил, что Еврокомиссия выделила почти триллион евро на ускорение производства вооружений, однако избыток капитала при ограниченных мощностях привел к удорожанию продукции. Задержки производства, по его словам, ведут к неэффективности госинвестиций и не сдерживают потенциального противника.

Кубилюс потребовал увеличить выпуск оружия в 50 раз и предоставить промышленности долгосрочные гарантии спроса. Он также анонсировал «ракетный тур» по странам Европы, чтобы убедить их передать Украине все имеющиеся ракеты, а затем оперативно восполнить запасы за счет ускоренного производства.

Ранее Кубилюс заявил, что Европе, являющейся «спящим гигантом», нужно превратиться в оборонного гиганта. Он назвал стратегическим приоритетом Европейского союза готовность к созданию оборонного союза и замене сил США. По его словам, создание реального Европейского оборонного союза является первым шагом к стратегической независимости объединения.