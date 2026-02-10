Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Мир
14:46, 10 февраля 2026Мир

Европу сочли «спящим» оборонным гигантом

Еврокомиссар Кубилюс: Европе нужно превратиться в оборонного гиганта
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

Европе, являющейся «спящим гигантом», нужно превратиться в оборонного гиганта. С таким призывом выступил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс, сообщает РИА Новости.

«Европейский союз исторически является экономическим гигантом. Когда речь идет об обороне, Европейский союз также является гигантом, но спящим гигантом. В мире гигантов мы тоже должны быть гигантами», — отметил он в ходе выступления в Европейском парламенте.

Кубилюс назвал стратегическим приоритетом Европейского союза (ЕС) готовность к созданию оборонного союза и замене сил США. По его словам, создание реального Европейского оборонного союза является первым шагом к стратегической независимости объединения.

Ранее еврокомиссар Кубилюс призвал ЕС создать собственные вооруженные силы, численность которых составит минимум 100 тысяч человек. Они должны будут заменить контингент США, который Вашингтон намеревается вывести из Европы.

