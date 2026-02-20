В Китае проникновение голодных медведей в ресторан попало на видео

В Нагчу, Китай, голодные медведи ворвались в ресторан и попали на видео. Об этом пишет Jam Press.

Владелец ресторана по фамилии Ли рассказал, что взлом его заведения произошел, когда он был в другом городе. Он уехал навестить родственников в честь Китайского Нового года. По словам Ли, он узнал о проникновение только после того, как увидел в соцсети кадры с нежданными посетителями.

Предполагается, что два медведя спустились с близлежащих гор. Они остановились перед закрытым рестораном Ли. Один из них встал на задние лапы и принялся стучать по рольставням, защищающим проход. Жалюзи не поддавались, и тогда медведь попробовал их приподнять. Хищнику удалось поднять их ровно настолько, чтобы проскользнуть внутрь вместе с другим медведем.

По словам Ли, в ресторане есть камеры видеонаблюдения, однако последние дни они не работают. Пока он не может оценить ущерб, который причинили медведи его заведению. Мужчина подозревает, что они разграбили его запасы мяса и яиц.

Ранее сообщалось, что в Японии медведь напал на повара. Мужчина отбился от хищника и продолжил готовить рамен, несмотря на полученные травмы.

