Повар отбился от медведя и продолжил готовить рамен с залитым кровью лицом

В Японии повар продолжил готовить рамен после нападения медведя

В Японии медведь напал на повара. Об этом сообщает South China Morning Post.

Инцидент произошел ранним утром 9 ноября в префектуре Аомори. 57-летний повар ресторана находился на кухне в задней части помещения и готовил рамен, когда внутрь ворвался медведь около метра высотой. Он набросился на мужчину, однако тот сумел отбиться. «Он отбросил животное и прогнал его, при этом отделался лишь царапинами на веке и носу», — рассказал владелец заведения. После этого повар как ни в чем не бывало продолжил готовить суп с залитым кровью лицом. «Это пустяки, ресторан должен открыться», — заявил он коллегам.

Мужчина отказался от медицинской помощи. Только когда в 5:30 утра прибыл управляющий, он убедил повара посетить больницу для профилактики инфекции. Ресторан приостановил работу, а персонал перевели в другие филиалы сети.

Владелец отметил, что рад, что нападение произошло в воскресенье, когда соседний детский сад был закрыт.

Ранее сообщалось, что в Японии медведь забрался в супермаркет в префектуре Гумма, покусал двух пожилых покупателей и сбежал. Мужчины получили легкие травмы.