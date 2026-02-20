Реклама

Россия
23:55, 19 февраля 2026Россия

Губернатор российского региона раскрыл подробности атаки ВСУ

Развожаев сообщил, что над Севастополем сбили пять воздушных целей
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером 19 февраля предприняли попытку нанести удар по Севастополю. Силы противовоздушной обороны сбили несколько воздушных целей, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«По предварительной информации, сбито пять воздушных целей в районе Камышовой бухты и Северной стороны над морем», — написал чиновник. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах.

Развожаев добавил, что, согласно данным спасательной службы, никакие гражданские объекты не были повреждены.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о троих пострадавших в результате атаки ВСУ.

