Губернатор российского региона раскрыл подробности атаки ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером 19 февраля предприняли попытку нанести удар по Севастополю. Силы противовоздушной обороны сбили несколько воздушных целей, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.
«По предварительной информации, сбито пять воздушных целей в районе Камышовой бухты и Северной стороны над морем», — написал чиновник. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах.
Развожаев добавил, что, согласно данным спасательной службы, никакие гражданские объекты не были повреждены.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о троих пострадавших в результате атаки ВСУ.