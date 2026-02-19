Реклама

21:10, 19 февраля 2026Россия

В российском регионе из-за атаки ВСУ пострадали несколько человек

Гладков: Три человека пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Вечером 19 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область. В результате были ранены три человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Инцидент произошел в селе Замостье Грайворонского округа. Там дрон противника ударил по гражданскому автомобилю. «Мужчина и женщина получили осколочные ранения лица и бедра. У третьего пострадавшего множественные осколочные ранения предплечья, спины, рук и ног», — рассказал чиновник.

Пострадавших госпитализировали и оказали им необходимую помощь. Машина получила повреждения.

Утром 19 февраля Гладков сообщил, что ситуация в Белгородской области после массированной ракетной атаки ВСУ является сложной.

