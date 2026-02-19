Власти заявили о сложной ситуации в российском приграничье после массированной атаки ВСУ

Губернатор Гладков счел сложной ситуацию в Белгородской области из-за ВСУ

Ситуация в Белгородской области после массированной ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) является сложной. Об этом заявил губернатор этого региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По словам главы региональной власти, ремонтники занимаются восстановлением подачи тепла, которое частично пропало в регионе после удара ВСУ по объектам энергетики. Гладков добавил, что на фоне сложной ситуации в приграничье начала поступать гуманитарная помощь от других регионов и Красного креста.

«Восстановительные работы, как я уже сказал, идут. Максимальный контроль со стороны органов государственной власти и муниципальной власти, он есть», — описал ситуацию он.

Ранее сообщалось, что ВСУ массированно атаковали Россию после слов Владимира Зеленского о разочаровании в переговорах.