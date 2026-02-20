Реклама

01:54, 20 февраля 2026Мир

В Иране заявили о риске военной агрессии США

Постпред при ООН Иравани: Слова Трампа указывают на риск агрессии против Ирана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Marco Garcia / Reuters

Заявления американского президента Дональда Трампа против Ирана указывают на реальный риск военной агрессии, пишет ТАСС со ссылкой на письмо постпреда исламской республики при ООН Амира Саида Иравани, направленного на имя генсека организации Антониу Гутерриша.

«Эти слова указывают на реальный риск военной агрессии, последствия которой были бы катастрофическими для региона», — подчеркнул дипломат.

По его словам, существует серьезная угроза международному миру и безопасности.

Ранее Пентагон отдал распоряжение о подготовке второй авианосной ударной группы к развертыванию на Ближнем Востоке.

