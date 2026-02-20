Известная блогерша восхитилась забравшимся на ее балкон незнакомцем

Блогер Миногарова восхитилась работой коммунальщника, забравшегося на ее балкон

Российская модель и блогерша Мария Миногарова восхитилась работой незнакомого мужчины, который забрался на ее балкон. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На записи, сделанной Миногаровой, можно заметить, как мужчина в черной куртке с капюшоном с красной лопатой в руках, поднявшийся на строительной люльке, счищает наледь с балкона ее квартиры в Москве. Блогерша призналась, что его появление оказалось для нее неожиданным. «Я чуть не упала, когда увидела, что у нас на балконе кто-то стоит. Как это вообще возможно? Я такого еще не видела, спасибо тебе добрый человек. И он просто уехал», — поделилась своими эмоциями от неожиданной встречи с коммунальщиком модель.

