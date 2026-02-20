Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

11:00, 20 февраля 2026Экономика

В России предложили компенсировать капремонт одной категории населения

В Госдуме предложили ввести компенсацию за капремонт для молодых семей
Виктория Клабукова

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Госдуме призвали возмещать молодым семьям взносы на капремонт. С таким предложением выступил глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Его слова приводит РИА Новости.

Соответствующий законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму 20 февраля. Инициатива предполагает введение компенсации за капитальный ремонт в размере 25 процентов. Льгота будет устанавливаться на региональном уровне и коснется молодых семей, где возраст каждого из супругов не превышает 35 лет. Также в случае одобрения закона мера будет доступна неполным семьям, где единственный родитель младше 35 лет. Компенсация будет рассчитываться так же, как и для других льготников — от минимального взноса и нормативной площади. Заявление писать не понадобится. Мера, как ожидают авторы инициативы, позволит поднять демографию в России.

Ранее в Госдуме предложили выдавать молодым семьям квартиры по социальному найму. Меру хотели распространить также на многодетные семьи, военных и молодых специалистов дефицитных отраслей.

