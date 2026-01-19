В России предложили выдавать семьям квартиры по примеру СССР

Депутат ГД Аксененко: Семьям нужно выдавать квартиры по примеру СССР

Идея выдавать молодым российским семьям квартиры по социальному найму по примеру СССР может сработать, так как властям нужно перестать обеспечивать банки субсидиями для ипотеки с большими ставками. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко в беседе с «Газетой.Ru».

Депутат отметил, что не раз вносил подобную инициативу. По его словам, аппетиты банков продолжают расти, и контролировать их становится все сложнее. «Так зачем государству продолжать их кормить? Вместо субсидий под ипотеки с невероятными процентами не лучше ли направить эти средства непосредственно на застройку домов для конкретных нужд: для выдачи квартир молодым и многодетным семьям, военным, которые стоят в очередях на жилье десятилетиями, молодым специалистам дефицитных отраслей, для которых даже первоначальный взнос по ипотеке вообще недоступен?» — предложил Аксененко.

Парламентарий добавил, что такая мера поддержки стабильнее и действеннее. Он считает, что подобным образом можно оказать реальную помощь населению.

Ранее сообщалось, что в 2026 году рынок жилья в России ожидает стагнация. Согласно прогнозам, цены на недвижимость вырастут, но на уровень ниже, чем инфляция.