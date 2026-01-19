Реклама

Экономика
11:59, 19 января 2026Экономика

В России предложили выдавать семьям квартиры по примеру СССР

Депутат ГД Аксененко: Семьям нужно выдавать квартиры по примеру СССР
Александра Качан (Редактор)
Фото: Irina Starikova1811 / Shutterstock / Fotodom

Идея выдавать молодым российским семьям квартиры по социальному найму по примеру СССР может сработать, так как властям нужно перестать обеспечивать банки субсидиями для ипотеки с большими ставками. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко в беседе с «Газетой.Ru».

Депутат отметил, что не раз вносил подобную инициативу. По его словам, аппетиты банков продолжают расти, и контролировать их становится все сложнее. «Так зачем государству продолжать их кормить? Вместо субсидий под ипотеки с невероятными процентами не лучше ли направить эти средства непосредственно на застройку домов для конкретных нужд: для выдачи квартир молодым и многодетным семьям, военным, которые стоят в очередях на жилье десятилетиями, молодым специалистам дефицитных отраслей, для которых даже первоначальный взнос по ипотеке вообще недоступен?» — предложил Аксененко.

Парламентарий добавил, что такая мера поддержки стабильнее и действеннее. Он считает, что подобным образом можно оказать реальную помощь населению.

Ранее сообщалось, что в 2026 году рынок жилья в России ожидает стагнация. Согласно прогнозам, цены на недвижимость вырастут, но на уровень ниже, чем инфляция.

