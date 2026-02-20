Реклама

18:44, 20 февраля 2026

Малышева озвучила первую рекомендацию курильщикам

Врач Малышева призвала тех, кто курит, сделать рентген или флюорограмму легких
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Komsan Loonprom / Shutterstock / Fotodom

Врач и телеведущая Елена Малышева озвучила в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале рекомендацию курильщикам. В выпуске передачи, доступном на сайте телеканала, она призвала их сделать два обследования.

«Первая рекомендация наша всем, кто курит: сделать рентгенограмму или флюорограмму легких. Обязательно сделайте это», — заявила врач.

Соведущий Малышевой, кардиолог Герман Гандельман уточнил, что процедуры нужно проходить как тем, кто курит обычные сигареты, так и тем, кто использует вейпы.

Ранее иммунолог Андрей Продеус назвал враньем утверждение о том, что травяные сигареты помогают отказаться от обычных. Малышева подчеркнула, что они тоже могут вызывать рак.

До этого врач и телеведущий Александр Мясников дал советы людям, которые хотят бросить курить. Он, в частности, призвал их избегать курящих компаний и временно не употреблять спиртное.

