07:58, 20 февраля 2026Авто

Москвичей призвали массово пересесть на метро

Дептранс: Москвичам стоит пересесть на метро 20 февраля из-за снегопада
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

В пятницу, 20 февраля, москвичам следует массово отказаться от поездок на авто и пересесть на метро или другие виды общественного транспорта из-за снегопада. Сделать это жителей столицы призвали в пресс-службе столичного дептранса в Telegram.

В ведомстве предупредили, что в городе ожидается снегопад, из-за чего дорога на автомобиле может занять больше времени, чем обычно. В связи с этим быстрее по городу удастся добраться на метро, отметили в дептрансе. Однако если отказаться от авто не представляется возможным, водителей попросили по возможности избегать поездок в часы пик — с 07:00 до 10:00 и с 15:30 до 19:00, — когда движение наиболее интенсивное. «Держите увеличенную дистанцию и избегайте резких маневров. Заранее планируйте свой маршрут», — порекомендовали в ведомстве.

Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр дал автомобилистам советы на случай мощного снегопада. Так, водителям стоит заблаговременно позаботиться о незамерзающей жидкости в бачке омывателя и обязательно иметь при себе щетку.

