Мужчина купил подержанную сумку и нашел в ней секс-игрушку

В Великобритании любитель распродаж Натан Таггарт нашел в новой покупке анальную пробку. Об этом пишет Jam Press.

40-летний Таггарт рассказал, что купил подержанную водонепроницаемую сумку всего за три фунта стерлингов (308 рублей). Приехав домой, он стал изучать приобретение. Сначала Таггарт достал из сумки забытое там прежним владельцем боа, отложил черный шарф в сторону и продолжил исследовать содержимое.

Вдруг мужчина вытащил из сумки секс-игрушку — пробку, предназначенную для введения в анальное отверстие, с белым мехом на ручке. Когда он понял, что перед ним, его чуть не стошнило.

Таггарт планировал разыскать владельца пробки в социальных сетях. Однако правила платформ не позволили ему опубликовать фотографию игрушки без цензуры. В конце концов он отказался от этой затеи.

Мужчина рассказал, что раньше находил среди покупок монеты, банкноты, ключи, вейпы и чеки. Секс-игрушку он обнаружил впервые. «Я довольно открытый человек, но это меня шокировало», — признался он.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании отсудила у полиции графства Суффолк 3,5 тысячи фунтов стерлингов за смех и издевательства сотрудников над ее секс-игрушками и нижним бельем. Они смеялись, бросали предметы друг в друга и отпускали шутки по поводу увиденного.

