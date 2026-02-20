Мужчина выиграл 105 миллионов рублей в телешоу и попал в тюрьму

В Великобритании 46-летний Натан Хагеман вернулся к преступной жизни и обвинил в этом давнюю победу на телешоу. Об этом пишет The Times.

В 2011 году Хагеман вышел из тюрьмы, отсидев пять лет за домашнее насилие. В том же году он решил поучаствовать в телевизионной программе Red or Black. Ее участники должны правильно угадать цвета, чтобы выиграть миллион фунтов стерлингов (105 миллионов рублей). Хагеман стал одним из победителей.

«Победа в этом шоу была худшим, что со мной когда-либо случалось», — признался мужчина. По его словам, из-за зависти от него отвернулись практически все близкие. Некоторые пытались его шантажировать. Хагеман винит это давление в том, что он вновь попал в тюрьму.

В 2014 году он вновь оказался за решеткой за то, что за 48 часов отправил знакомой 400 сообщений с угрозами. В 2024 году его приговорили к году лишения свободы после того, как он украл сумку у медсестры и попытался угнать ее машину.

Выйдя на свободу, Хагеман получил приглашение от своего друга Джейсона Голлопа переехать в Шотландию. Тот хотел помочь ему. Хагеман переехал, стал жить у друга и работать в его компании. Несмотря на новую жизнь, он не мог отказаться от старых привычек. Известно, что в Шотландии Хагеман как минимум два раза ел в ресторанах и уходил, не заплатив.

Вскоре его положение усугубилось тем, что он поссорился с Голлопом. Голлоп утверждал, что друг слишком часто прогуливал работу и подставлял коллег. Хагеман, в свою очередь, заявлял, что Голлоп заставлял его перерабатывать. На фоне ссоры Хагеман стал открыто угрожать другу, из-за чего снова попал под суд.

