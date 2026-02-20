Реклама

На территорию России залетел неизвестный самолет из США

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: John McArthur / Unsplash

Неизвестный cамолет из США залетел на территорию России. Об этом сообщает Shot в Telegram.

Отмечается, что на сервисе Flightradar не отображаются номер или принадлежность борта. По данным издания, самолет вылетел несколько часов назад с расположенной в пригороде Вашингтона базы Военно-воздушных сил США Эндрюс. Лайнер пролетел через воздушное пространство Гренландии, Норвегии, Финляндии, после чего вошел в воздушное пространство Мурманской области.

Кто именно находится на борту самолета неизвестно.

Ранее самолеты британских Военно-воздушных сил (ВВС) и Военно-морских сил (ВМС) США заметили рядом с Крымом и Краснодарским краем. Сообщалось, что британский RC-135W Rivet Joint и американский P-8A Poseidon активно мониторили воздушное пространство около Крыма, а также в районе военно-морской базы РФ в Новороссийске.

