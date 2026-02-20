На Украине задумались о «плане Б» в конфликте с Россией

Аналитик Ступак: Украине нужен план Б на случай продолжения боевых действий

Украине необходимо разработать план действий на случай, если не удастся завершить конфликт в этом году. Такое мнение высказал украинский военный эксперт Иван Ступак, передает агентство УНИАН.

По мнению аналитика, на сегодняшний день ни Москва, ни Киев не готовы идти на компромиссы. «Сегодня условия такие, что Украина не может на них пойти. Но и Россия не готова отказаться от своих требований», — отметил он.

В связи с этим эксперт подчеркнул, что Киеву нужен «план Б» на случай продолжения боевых действий.

Ранее газета The New York Times сообщила, что президент США Дональд Трамп намерен довести свои планы по миру на Украине к осени этого года. Шаги политика по урегулированию конфликта связали с его желанием одержать «дипломатическую победу» перед промежуточными выборами в США.