00:11, 21 февраля 2026Бывший СССР

На Украине задумались о «плане Б» в конфликте с Россией

Аналитик Ступак: Украине нужен план Б на случай продолжения боевых действий
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Juan Moreno / Globallookpress.com

Украине необходимо разработать план действий на случай, если не удастся завершить конфликт в этом году. Такое мнение высказал украинский военный эксперт Иван Ступак, передает агентство УНИАН.

По мнению аналитика, на сегодняшний день ни Москва, ни Киев не готовы идти на компромиссы. «Сегодня условия такие, что Украина не может на них пойти. Но и Россия не готова отказаться от своих требований», — отметил он.

В связи с этим эксперт подчеркнул, что Киеву нужен «план Б» на случай продолжения боевых действий.

Ранее газета The New York Times сообщила, что президент США Дональд Трамп намерен довести свои планы по миру на Украине к осени этого года. Шаги политика по урегулированию конфликта связали с его желанием одержать «дипломатическую победу» перед промежуточными выборами в США.

