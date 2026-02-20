Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

14:57, 20 февраля 2026Силовые структуры

Начальника российской колонии осудили за комфортные условия для осужденного

Суд в Пермском крае приговорил к 8 годам экс-начальника ИК-37 Асламова за взятку
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Суд в Пермском крае огласил приговор в отношении бывшего начальника исправительной колонии № 37 (ИК-37), которого признали виновным в получении взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Как уточняет ТАСС, речь идет об Илье Асламове. Как установил суд, в 2023 году он получил 150 тысяч рублей в качестве взятки. Деньги предназначались для создания комфортных условий одному из осужденных исправительного учреждения.

Экс-начальника колонии признали виновным по части 5 статьи 290 («Получение взятки в крупном размере») УК РФ. Его приговорили к восьми годам колонии, лишили специального звания «полковник внутренней службы» и конфисковали сумму взятки в доход государства.

О задержании Асламова стало известно в марте 2024 года. Вместе с ним был задержан начальник ИК-29 Дмитрий Ассанов.

