Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:36, 20 февраля 2026Экономика

Дачникам назвали оставшееся на освоение участка время

Юрист Шляпина: На освоение земель у дачников осталось чуть больше двух лет
Виктория Клабукова

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

На освоение участка дачникам отведено чуть больше двух лет. Об этом в беседе с агентством РИА Новости напомнила юрист-переводчик, эксперт Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при АЮР Алина Шляпина.

Согласно новому закону, у дачников осталось 742 дня на освоение участка, пока его не признали бесхозным. Период освоения начнется не с момента приобретения участка, а с момента вступления закона в силу. Земля должна быть использована строго по назначению, подчеркнула юрист. Закон прежде всего направлен на более интенсивную эксплуатацию заброшенных участков. Прежде всего борьба ведется с владельцами, которые не ухаживают за землей годами, обратила внимание Шляпина. Новых оснований для изъятия участков закон не вводит, санкции остаются прежними — он лишь утверждает срок для освоения территории и критерии ее неиспользования.

Владельцам земель под индивидуальное строительство необходимо в течение срока возвести и официально оформить жилое строение. Также на участке не должно находиться свалок мусора или аварийных конструкций. Если речь идет о садоводческих территориях, достаточно не допускать разрастания травы выше установленной нормы. В противном случае собственник может лишиться участка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о звонке испуганного Байдена Путину

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    Россиян предупредили о наводнившем магазины поддельном коньяке

    Россиянам назвали способ сделать пельмени полезнее

    Замену популярного продукта питания связали со снижением риска развития диабета

    Россиянам рассказали о ловушке для туристов в Китае

    Названа самая популярная книга у мужчин

    Дачникам назвали оставшееся на освоение участка время

    Маленьких свиней заставили перерабатывать в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok