Дачникам назвали оставшееся на освоение участка время

Юрист Шляпина: На освоение земель у дачников осталось чуть больше двух лет

На освоение участка дачникам отведено чуть больше двух лет. Об этом в беседе с агентством РИА Новости напомнила юрист-переводчик, эксперт Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при АЮР Алина Шляпина.

Согласно новому закону, у дачников осталось 742 дня на освоение участка, пока его не признали бесхозным. Период освоения начнется не с момента приобретения участка, а с момента вступления закона в силу. Земля должна быть использована строго по назначению, подчеркнула юрист. Закон прежде всего направлен на более интенсивную эксплуатацию заброшенных участков. Прежде всего борьба ведется с владельцами, которые не ухаживают за землей годами, обратила внимание Шляпина. Новых оснований для изъятия участков закон не вводит, санкции остаются прежними — он лишь утверждает срок для освоения территории и критерии ее неиспользования.

Владельцам земель под индивидуальное строительство необходимо в течение срока возвести и официально оформить жилое строение. Также на участке не должно находиться свалок мусора или аварийных конструкций. Если речь идет о садоводческих территориях, достаточно не допускать разрастания травы выше установленной нормы. В противном случае собственник может лишиться участка.