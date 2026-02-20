Подражатель спартанцам попал под уголовное дело в российском регионе

В Саратове житель попал под уголовное дело за копию спартанского меча

В Саратове возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего жителя из-за самодельной копии спартанского меча. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Мужчина пояснил, что меч изготовил сам из автомобильной рессоры, потому что хотел себе примерную копию меча, которым когда-то были вооружены легендарные спартанцы. По его словам, он не собирался пускать оружие в ход.

Тем не менее в ходе исследования было подтверждено, что меч относится к категории холодного оружия колюще-режущего действия. Возбуждено уголовное дело по статье об изготовлении оружия. Мужчине грозит до двух лет колонии.

