Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
22:05, 20 февраля 2026

Популярная модель пришла на показ в прозрачной кольчуге

Модель Тайгерлили Тейлор пришла на показ в откровенном платье-кольчуге
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Dave Benett / Getty Images

Популярная модель Тайгерлили Тейлор в откровенном образе посетила показ бренда Annie, который проходил в рамках лондонской Недели моды. Снимки публикует Daily Mail.

31-летняя звезда реалити «90 дней до свадьбы» пришла на модное шоу в платье-кольчуге, прозрачная ткань которого демонстрировала ее тело. Образ завершали грубые ботинки. При этом макияж знаменитость предпочла в нюдовых оттенках.

Ранее 70-летняя бывшая жена гитариста The Rolling Stones Джо Вуд вышла на подиум в бюстгальтере. Она стала участницей дефиле на шоу бренда Vin + Omi и предстала перед зрителями в черном костюме, который состоял из распахнутого пиджака с надписью «Ложь» и мешковатых брюк.

