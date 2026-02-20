Реклама

19:18, 20 февраля 2026Интернет и СМИ

Популярный российский блогер травмировался на Бали

Стример Guacamolemolly получил травму ноги и обратился в больницу на Бали
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Telegram-канал GUACAMOLLY

Популярный российский блогер и стример Марк Григорьев, известный как Guacamolemolly, получил травму ноги и обратился в больницу на Бали. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В одном из роликов Григорьев рассказал, что упал с байка. Блогер показал зрителям, что на его левой ступне образовались сильные ссадины. «Пока что после болевого шока ничего не чувствую, но, думаю, будет болеть», — добавил он.

Вскоре стример заявил, что из-за травмы ему трудно ходить. На следующий день после этого он опубликовал ролик, в котором объявил, что поедет в больницу. «Нога у меня стала синяя, перестал чувствовать пальцы на ней», — сказал Григорьев. В медучреждении блогеру сделали рентген и выписали лекарства и рекомендовали соблюдать покой.

Ранее популярная российская блогерша и стримерша Аня Акулич (настоящее имя — Анна Чернюк) заявила, что ей понадобилась помощь врача во время отдыха в Таиланде. Блогерша предположила, что причиной ее недомогания могла стать кишечная палочка.

