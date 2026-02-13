Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:36, 13 февраля 2026Интернет и СМИ

Популярной российской блогерше понадобилась помощь врача за границей

Блогерша Аня Акулич вызвала врача в Таиланде из-за сильного недомогания
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: @anna.utka22

Популярная российская блогерша и стримерша Аня Акулич (настоящее имя — Анна Чернюк) заявила, что ей понадобилась помощь врача во время отдыха за границей. Об этом она рассказала в шоу Soundcheck Live, выпуск доступен во «ВКонтакте».

По словам Акулич, в последний день на отдыхе в Таиланде она начала испытывать сильное недомогание. «Какая-то кишечная палочка или я не знаю, что это было», — сказала она и предположила, что причиной ее состояния могло стать купание со слонами в реке.

В итоге блогерша вызвала врача. «Мне поставили капельницу, выписали все таблетки, сразу же принесли все таблетки с собой, подписали, как что пить», — рассказала Акулич. Она уточнила, что потратила на лечение за рубежом порядка 50 тысяч рублей.

Ранее российская TikTok-блогерша Госпожа Эвелин (настоящее имя — Эвелина Тарасова) заявила, что едва не стала жертвой похищения в Дубае. По словам тиктокерши, таксист принял ее за представительницу сферы эскорт-услуг и хотел украсть.

Lenta.ru теперь и в Max!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появилось видео мощного удара России по Одессе

    Умер один из главных биографов Путина. Какие тайны характера и секреты власти президента он раскрыл в своих книгах

    Перечислены еще не сбывшиеся предсказания Жириновского

    Медведь напал на 60-летнюю женщину

    Воспитанницы российского детдома оказались в списке террористов

    В России захотели запретить молельные дома в жилых помещениях

    В Москве ребенок впал в кому после игр на крыше гаража

    В России ответили на сообщение о достигнутой по одному вопросу договоренности с Украиной

    Итальянский сноубордист объяснил появление российского флага на шлеме на Олимпиаде

    Назван возможный преемник Стармера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok