Популярной российской блогерше понадобилась помощь врача за границей

Блогерша Аня Акулич вызвала врача в Таиланде из-за сильного недомогания

Популярная российская блогерша и стримерша Аня Акулич (настоящее имя — Анна Чернюк) заявила, что ей понадобилась помощь врача во время отдыха за границей. Об этом она рассказала в шоу Soundcheck Live, выпуск доступен во «ВКонтакте».

По словам Акулич, в последний день на отдыхе в Таиланде она начала испытывать сильное недомогание. «Какая-то кишечная палочка или я не знаю, что это было», — сказала она и предположила, что причиной ее состояния могло стать купание со слонами в реке.

В итоге блогерша вызвала врача. «Мне поставили капельницу, выписали все таблетки, сразу же принесли все таблетки с собой, подписали, как что пить», — рассказала Акулич. Она уточнила, что потратила на лечение за рубежом порядка 50 тысяч рублей.

