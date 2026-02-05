Реклама

13:21, 5 февраля 2026

Известную российскою блогершу приняли за эскортницу и едва не украли за границей

Блогерша Госпожа Эвелин заявила, что таксист принял ее за эскортницу в Дубае
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Госпожа Эвелин / YouTube 

Известная российская TikTok-блогерша Госпожа Эвелин (настоящее имя — Эвелина Тарасова) заявила, что за границей таксист принял ее за эскортницу и едва не украл. В своем Telegram-канале она уточнила, что инцидент произошел в Дубае.

Тарасова объяснила, что вызвала такси до отеля, но заказала машину не через приложение. «Мужчина, который меня вез, подумал что я женщина которая зарабатывает, так сказать, своим телом, из-за того, что в этот отель едут либо девушки с богатыми мужьями, либо проститутки. И никто не может поверить, что девушка сама может на него заработать», — заявила она.

Блогерша добавила, что ее спасли подруги. Других подробностей случившегося она не раскрыла.

Ранее блогерша Настя Бэдбарби (настоящее имя — Анастасия Чернышева) рассказала, что попала в аварию в Таиланде. Она сообщила, что упала с мотоцикла и получила несколько ссадин.

