Экономика
17:38, 20 февраля 2026Экономика

Популярный сервис для поиска жилья повысит цены второй раз с начала года

ЦИАН повысит стоимость продвижения объявлений о продаже жилья с 3 марта
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Один из самых популярных в России сервисов по поиску жилья ЦИАН повысит цены для продавцов во второй раз с начала года. Тарифы на продвижение объявлений изменятся в начале марта, говорится на официальном сайте площадки.

Изменения вступят в силу с 3 марта 2026 года и затронут более 160 городов и регионов страны. Так, в Москве продвижение в поиске объявлений о продаже жилой недвижимости подорожает в среднем на 21 процент, в Ленинградской области — на 18 процентов, а в Новосибирске — на 24 процента.

Это не первое повышение цен в 2026 году. ЦИАН уже увеличивал тарифы продвижения на платформе 13 января.

При этом эксперты считают, что продвижение объявлений в поиске может быть бесполезным и никак не ускорить продажу квартиры. Даже если оно и поможет увеличить число обращений к продавцу, сделка рискует не состояться, если жилье непривлекательно для покупателей по другим объективным причинам. Среди них — завышенная цена, устаревший ремонт, неудачная локация, расположение на первом или последнем этаже, а также возраст собственника.

