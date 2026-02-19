Реклама

Экономика
16:08, 19 февраля 2026Экономика

Назван бесполезный вид услуг для продажи квартиры

Эксперт Гилева: Платные услуги на сайтах с объявлениями не нужны продавцу жилья
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Платные услуги на сайтах с объявлениями чаще всего не нужны продавцам жилья. Бесполезные опции для быстрого поиска покупателей квартиры назвала генеральный директор ООО «Союз профессиональных риелторов» Татьяна Гилева, пишет «Газета.ru».

По словам эксперта, функции платного продвижения объявлений выгодны площадкам, а не продавцам.

«Во-первых, есть и другие продавцы, которые поднимают свои объявления в поиске одновременно с вашим, — ваш лот может достаточно быстро просесть, особенно если вы пытаетесь продать недвижимость в оживленном районе или мегаполисе. Во-вторых, для покупателя гораздо важнее другие критерии: насколько объективно и профессионально представлен объект, соответствует ли он его запросам», — пояснила Гилева.

При этом многие продавцы ориентируются не на качество, а на количество, и продолжают платить деньги площадкам, чтобы их объявления показывали как можно большему числу пользователей. Сервисы это понимают и стараются заработать на таком мышлении максимум денег, подчеркнула риелтор.

Если квартира долго не продается, площадки предлагают увеличить бюджет на продвижение: выбирать разное время поднятия объявления в поиске,и нанять профессиональных фотографов или риелторов, за привлечение которых платформа тоже получит свой процент.

Однако причины, по которым жилье долго не может найти покупателя, могут быть совсем другими, считает Гилева. Чаще всего сделки не могут состояться из-за завышенной цены, плохого ремонта, неудачной локации, расположения квартиры на первом или последнем этаже, а также из-за возраста собственника.

Ранее россиян предупредили о процветании «бабушкиных схем» в продаже недвижимости. По прогнозам риелторов, в 2026 году ситуация с таким видом мошенничества не улучшится.

