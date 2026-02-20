Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

13:28, 20 февраля 2026Авто

Принято решение о полном запрете движения машин по льду Байкала

Mash: После трагедии с туристами из КНР движение машин по льду Байкала запрещено
Марина Аверкина

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В связи с гибелью китайских туристов принято решение о полном запрете движения машин по льду Байкала, пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на местного водителя.

По данным источника, переправа была закрыта, но по ней продолжали осуществлять регулярную перевозку путешественников. «Открытие назначили на 12 февраля, но из-за рисков перенесли на 17 число. В назначенный срок дорогу так и не открыли», — пишет Mash. В настоящее время там установлены ограничительные ленты.

С этого момента передвигаться по маршрутам можно только наземным способом. Это увеличивает продолжительность поездок, но при этом делает их безопасными.

Ранее стало известно, что восемь китайских туристов на УАЗе провалились под лед на озере Байкал и не выжили. Путешественники ехали на машине на экскурсию к мысу Три Брата. Водитель не заметил трещины, и автомобиль ушел под воду. В салоне находились девять человек, только одному из них удалось выбраться.

