Появилась секретная версия Windows

Производитель компьютеров Asus создал специальную версию Windows 11. На это обратило внимание издание TechRadar.
Упоминание Windows 11 Pure Edition обнаружили в технических характеристиках нового ноутбука ExpertBook B5 G2. Как говорится в документах, ориентированный на офисную работу и бизнес девайс имеет предустановленную операционную систему Windows 11, адаптированную под задачи устройства.
Журналисты отметили, что секретная Pure Edition основана на базе операционной системы (ОС) Windows 11 Pro. Судя по названию и описанию, эта более «чистая» версия системы, в которой удалены некоторые компоненты стандартной ОС Microsoft. При этом сам компьютер оказался очень мощным — он имеет процессор Intel Core Ultra с нейронными чипами производительностью до 50 терафлопс, поддерживает до 96 гигабайт оперативной памяти и накопители емкостью до 4 терабайт.
В материале говорится, что компьютеры с уникальной Windows 11 Pure Edition не появятся в свободной продаже — Asus будет распространять их по корпоративным каналам или через госзакупки. Стоимость устройства узнать не удалось.
В конце февраля корпорация Microsoft разделила обновления для Windows 11 на две части. Компания будет выпускать апдейты для обычных версий ОС и для будущих — основанных на другом ядре.