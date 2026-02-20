Появилась секретная версия Windows

Asus выпустила компьютер на основе уникальной ОС Windows 11 Pure Edition

Производитель компьютеров Asus создал специальную версию Windows 11. На это обратило внимание издание TechRadar.

Упоминание Windows 11 Pure Edition обнаружили в технических характеристиках нового ноутбука ExpertBook B5 G2. Как говорится в документах, ориентированный на офисную работу и бизнес девайс имеет предустановленную операционную систему Windows 11, адаптированную под задачи устройства.

Журналисты отметили, что секретная Pure Edition основана на базе операционной системы (ОС) Windows 11 Pro. Судя по названию и описанию, эта более «чистая» версия системы, в которой удалены некоторые компоненты стандартной ОС Microsoft. При этом сам компьютер оказался очень мощным — он имеет процессор Intel Core Ultra с нейронными чипами производительностью до 50 терафлопс, поддерживает до 96 гигабайт оперативной памяти и накопители емкостью до 4 терабайт.

В материале говорится, что компьютеры с уникальной Windows 11 Pure Edition не появятся в свободной продаже — Asus будет распространять их по корпоративным каналам или через госзакупки. Стоимость устройства узнать не удалось.

В конце февраля корпорация Microsoft разделила обновления для Windows 11 на две части. Компания будет выпускать апдейты для обычных версий ОС и для будущих — основанных на другом ядре.