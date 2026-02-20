Реклама

Наука и техника
20:05, 20 февраля 2026Наука и техника

Появилась секретная версия Windows

Asus выпустила компьютер на основе уникальной ОС Windows 11 Pure Edition
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Изображение: Asus

Производитель компьютеров Asus создал специальную версию Windows 11. На это обратило внимание издание TechRadar.

Упоминание Windows 11 Pure Edition обнаружили в технических характеристиках нового ноутбука ExpertBook B5 G2. Как говорится в документах, ориентированный на офисную работу и бизнес девайс имеет предустановленную операционную систему Windows 11, адаптированную под задачи устройства.

Журналисты отметили, что секретная Pure Edition основана на базе операционной системы (ОС) Windows 11 Pro. Судя по названию и описанию, эта более «чистая» версия системы, в которой удалены некоторые компоненты стандартной ОС Microsoft. При этом сам компьютер оказался очень мощным — он имеет процессор Intel Core Ultra с нейронными чипами производительностью до 50 терафлопс, поддерживает до 96 гигабайт оперативной памяти и накопители емкостью до 4 терабайт.

В материале говорится, что компьютеры с уникальной Windows 11 Pure Edition не появятся в свободной продаже — Asus будет распространять их по корпоративным каналам или через госзакупки. Стоимость устройства узнать не удалось.

В конце февраля корпорация Microsoft разделила обновления для Windows 11 на две части. Компания будет выпускать апдейты для обычных версий ОС и для будущих — основанных на другом ядре.

